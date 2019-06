Eduardo regressa ao Braga

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, o regresso do guarda-redes Eduardo.

No site oficial, o clube minhoto informou que, para esta quarta etapa em Braga, o internacional português, de 36 anos, assinou contrato válido até 2021.

Em declarações ao site do Braga, Eduardo assumiu que regressar ao clube que o formou, "o clube do coração", é "um sentimento incrível", daí ter aceitado o convite do presidente, António Salvador. O guardião promete lutar pela titularidade.

"Quem me conhece sabe como é que eu sou e como trabalho. Sou uma pessoa ambiciosa e nunca viro a cara à luta. O meu percurso deu-me experiência e espero agora colocá-la ao serviço do clube. Felizmente tinha várias propostas mas, a partir do momento que o presidente falou comigo e tudo isto se proporcionou, tomei uma decisão. Regressar ao clube do meu coração e sentir que as pessoas contam comigo é um orgulho enorme”.

Eduardo salientou que só deixará de ter objetivos "quando terminar a carreira" e que, até lá, tem "muito para dar". "As pessoas acreditaram em mim e acredito que posso acrescentar. Quero ganhar coisas por este clube e espero coo esnsegui-lo nos próximos dois anos. Tudo farei para que isso aconteça”, declarou.

Eduardo estava no Vitesse, da Holanda, clube a que se juntou após uma passagem de duas épocas pelo Chelsea. Além destes clubes, o guarda-redes português representou Braga, Beira-Mar, V. Setúbal e Benfica, em Portugal, e Génova, Istambul Basaksehir e Dínamo Zagreb, no estrangeiro.