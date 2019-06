Risco de "morte súbita" tira avançado do Marítimo da CAN

Joel Tagueu, avançado do Marítimo, foi afastado da Taça das Nações Africana (CAN) devido a um problema que poderia causar-lhe "morte súbita", caso continuasse a competir, segundo anunciou, esta segunda-feira, a Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot).

No Twitter, a Fecafoot revelou que o médico da equipa detetou uma anomalia de implantação da artéria coronária, detetada no Qatar e confirmada no Egito, "com risco de morte súbita em campo".

Em vídeo publicado no Facebook da Fecafoot, o médico da seleção dos Camarões adiantou mais pormenores sobre o problema detetado a Joel.

"O jogador Joel Tagueu apresenta uma pequena anomalia cardíaca. Logo num primeiro exame médico que nos é imposto pela CAF, tivemos essa suspeita, que agora confirmámos. É uma anomalia na artéria coronária direita, está confirmada nestes novos exames mais pormenorizados que foram realizados. Perante este quadro, reunimos com a nossa equipa multidisciplinar e, sendo não-nulo o risco de morte súbita, para protegermos a integridade física do jogador, decidimos retirá-lo da convocatória para esta competição", explicou William Ngatchou.

Joel fica, assim, impedido de participar na competição, uma notícia que foi "recebida com tristeza" entre a comitiva dos Camarões. "A equipa técnica e os jogadores não conseguiram conter as lágrimas", conta a Fecafoot, que submeteu um apelo à Confederação Africana de Futebol para poder substituir o avançado do Marítimo.



A Fecafoot informa que Joel está a ser acompanhado pelo selecionador dos Camarões, o antigo futebolista Clarence Seedorf, e pelo médico da seleção. O avançado, de 25 anos, tem contrato com o Marítimo até 2020, mas fica, agora, com a carreira em risco.

(em atualização)