"É desta que o Matheus vai agarrar a oportunidade"

Matheus Pereira está determinado em impressionar Marcel Keizer e vingar, de vez, no Sporting. A garantia é deixada a Bola Branca pelo pai e empresário do extremo, Alexandre Pereira.

A imprensa desportiva avança, esta segunda-feira, que Matheus será um dos atletas emprestados pelos leões na última época a integrar os trabalhos da pré-temporada. Keizer quer observar de perto os excedentários de 2018/19 para perceber quem terá qualidade para ficar no plantel. E Matheus está pronto para ser um dos escolhidos, garante o pai, em declarações a Bola Branca.

"Esperamos que ele mostre algo para o treinador e que o convença a ficar no Sporting. Ele fez um bom final de época no Nuremberga, revelando tudo o que pode fazer pela equipa. Acredito que ele agora vai agarrar a oportunidade. Começando a época, tem outras condições de mostrar o seu trabalho e fixar-se no Sporting", afirma Alexandre Pereira.

Clubes interessados mas Matheus só quer o Sporting

Matheus Pereira despertou cobiça de vários clubes europeus, depois da época realizada ao serviço dos alemães do Nuremberga. O interesse é lisonjeiro, mas Alexandre Pereira reforça: onde o filho quer deixar marca é mesmo no Sporting.



"Ficamos satisfeitos com a evolução que ele mostrou, com o reconhecimento do seu trabalho, de saber que vários clubes mostraram interesse em contar com o Matheus na próxima época, mas a vontade dele é de vingar no Sporting. Terá uma boa oportunidade, agora", confia o pai do jogador.

Por outro lado, o processo de cidadania portuguesa de Matheus Pereira está praticamente concluído. A intenção do jogador passa por passar a ser cidadão português e, assim, elegível para a seleção portuguesa. Mas também para garantir o importante estatuto comunitário na Europa.



"Já saiu a aprovação da sua naturalização. Só estamos a aguardar ele ser chamado para fazer o seu cartão de cidadão. Pelo que sei, o SEF tem mais de 130 mil pessoas com situações pendentes e o Matheus estará lá pelo meio mas a situação evoluiu e daqui a pouco tempo estará resolvida", conclui Alexandre Pereira.