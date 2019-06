O Varzim anunciou a renovação de contrato com Rui Coentrão por mais duas temporadas.

O lateral de 26 anos foi formado no clube, e fez praticamente toda a carreira profissional no Varzim, exceto a época 2013/14, emprestado ao Leixões.

No total, soma 229 jogos com a camisola do emblema poveiro.