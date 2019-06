Van Gaal aponta o dedo a Messi. "Quantas Champions ganhou o Barcelona com o que dizem ser o melhor jogador do mundo?"

Louis van Gaal não gosta de Lionel Messi como jogador de equipa e aponta-o como um dos responsáveis pelo insucesso europeu do Barcelona. Em entrevista ao jornal "El País", o ex-treinador holandês lembrou que "o futebol é um desporto de equipa, não individual", logo deve ser a estrela a "adaptar-se à equipa e não o contrário".

"Em Espanha, às vezes, esquecem-se disso, porque têm estrelas. Eu acredito que a estrela deve ajudar a equipa a ganhar. E no mundo do futebol isto não é o habitual. Vejam o Barcelona. Quantas Champions venceu com o que dizem ser o melhor do mundo? E o Neymar no PSG, quantas Champions ganhou? Eu gosto de Neymar e Messi como futebolistas individuais, mas não como jogadores de equipa", criticou o antigo treinador de Barcelona, Bayern ou Manchester United.

Um treinador soube tirar o melhor de Messi



Van Gaal vincou que, em desportos coletivos, "nada há mais importante do que o jogador de equipa" e apontou que "Messi devia perguntar-se como é possível levar tanto tempo sem ganhar uma Champions".

"Messi é o melhor jogador individual do mundo, as suas estatísticas são assombrosas. Mas porque é que não ganha uma Champions há cinco anos? Porquê? Como capitão, ele deve perguntar-se por que razão a sua equipa não ganha na Europa. O Barça tem um plantel maravilhoso. Não se pode dizer que Rakitic, Coutinho, Alba, Ter Stegen, Arthur ou Vidal sejam maus. Considero que o Messi também é responsável pelo que está a acontecer no Barcelona. Não apenas o treinador", atirou o ex-técnico.

Apesar disso, van Gaal acredita que houve um treinador que usou Messi como deve ser. Foi Guardiola, que levou os catalães à conquista de duas Ligas dos Campeões e que, de acordo com o holandês, soube fazer o internacional argentino "jogar em benefício da equipa":

"Os últimos treinadores adaptaram-se demasiado a Messi, em vez de proteger o espírito de equipa. E isso é o mais importante. Com Messi, gozarás dos benefícios de Messi, mas no final ganha a melhor equipa."