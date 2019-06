Famalicão contrata na terceira divisão inglesa

O FC Famalicão anunciou a contratação de Rúben Lameiras, proveniente do Plymouth Argyle. O extremo assinou contrato válido por quatro temporadas.

O médio de 24 anos fez toda a formação no Tottenham. A primeira época como sénior surgiu no futebol sueco, no Atvidabergs FF, por empréstimo dos "spurs". Assinou, em definitvo, pelo Coventry City, que representou até 2017.

No Plymouth nas duas últimas épocas, chamou à atenção esta temporada, com 12 golos apontados numa equipa despromovida ao quarto escalão. O novo treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, passou as últimas três temporadas no futebol inglês, como adjunto de Marco Silva no Hull City, Watford e Everton e é, por isso, conhecedor do futebol inglês.

Em declarações ao site do clube, Rúben Lameiras revelou-se “satisfeito por voltar ao país, pois era um objetivo jogar na I Liga. Acho que me vou adaptar muito bem ao futebol português e como sou ambicioso nada melhor que vir para o Famalicão, que é gerido por pessoas ambiciosas como eu. Deixo também uma palavra aos adeptos pois já ouvi falar muito da massa adepta do clube e estou ansioso por encontrar a atmosfera do estádio".