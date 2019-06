Nápoles desmente. Insigne e Allan não estão à venda

O Nápoles desmentiu que o clube teria aceite propostas por Allan e Insigne. Em comunicado, o clube italiano desmentiu as notícias da imprensa italiana.

"Os jornais escreveram que o Ancelotti teria dado luz verde para a venda de Allan e Insigne. É a primeira grande farsa da temporada. Os jogadores não estão à venda. E nenhuma oferta digna do seu valor chegou ao clube. Se chegarem, serão avaliadas", pode ler-se.

Insigne, um dos símbolos do clube, tem sido associado ao Inter de Milão. O avançado de 28 anos, formado no clube, soma 77 golos em 303 jogos disputados.

Já Allan, internacional brasileiro, é cobiçado pelo Paris Saint-Germain, que terá apresentado uma proposta a rondar os 60 milhões de euros, que não terá sido do agrado da direção do clube italiano. O médio-defensivo de 28 anos está no Nápoles desde 2015, e leva já 179 jogos disputados.