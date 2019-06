Atropelamento mortal obrigou a interrupção de comboios na Linha do Norte

Uma pessoa morreu, esta segunda-feira, na sequência de um atropelamento ferroviário, numa passagem de nível em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira.

Segundo a CP e a Proteção Civil, o acidente obrigou ao corte da Linha do Norte nos dois sentidos.



Segundo declarações à Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa revelou que o atropelamento ocorreu pouco depois das 12h00.

Para já ainda não é conhecida a idade ou o sexo da vítima.

A linha foi reaberta às 14h09, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa citada pela agência Lusa.

Pelas 13h15, encontravam-se no local 16 operacionais e cinco viaturas, de acordo com informação no site da Proteção Civil.





[Notícia atualizada às 15h20]