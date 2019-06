João Carlos Teixeira quer "mostrar o seu valor" a Ivo Vieira

João Carlos Teixeira quer afirmar-se, em definitivo, no Vitória de Guimarães. O médio-ofensivo de 26 anos quer mostrar a sua qualidade a Ivo Vieira.

"Quero muito mostrar o meu valor, vamos todos dar o nosso melhor", começou por dizer, à margem do primeiro dia da pré-época vitoriana. João Carlos Teixeira chegou ao clube na época passada, mas apenas ffez 591 minutos na I Liga, sendo titular apenas em cinco ocasiões.

A nível coletivo, o médio garante o plantel motivado para fazer boa figura na Liga Europa.

"É o primeiro dia da nova época, com um novo treinador, mas temos a mesma ambição de trabalhar o máximo e tentar sermos melhores todos os dias para conseguir bons resultados este ano. Estamos todos motivados. É muito importante começar a pré-época desde início, para perceber as ideias do treinador de início e também para trabalhar e recuperar a forma física que acabámos por perder um pouco nas férias", rematou.