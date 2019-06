Ivo Vieira assume desvantagem na segunda pré-eliminatória da Liga Europa

Vitória de Guimarães vai partir em desvantagem para a pré-eliminatória da Liga Europa, frente ao Tobol Kostonay, do Cazaquistão, ou Jeunesse Esch, do Luxemburgo. A opinião é do treinador vitoriano, Ivo Vieira, que não esconde o objetivo de chegar à fase de grupos.

"Seja qual for o adversário, vamos preparar-nos para poder estar nas melhores condições. Temos o tempo a correr e temos de ser muito céleres na reparação da equipa em termos físicos e táticos para nesse momento a equipa estar capaz de dar uma resposta que vá de encontro aos nossos objetivos. Temos o objetivo bem vincado de ultrapassar esta primeira eliminatória, sabemos que será difícil frente a duas equipas que já estão a competir, nós vamos partir de trás, mas muitas vezes os que, à partida, partem de trás se forem competentes e competitivos podemos chegar na frente", disse.

À margem do primeiro dia de trabalho da época 2019/20, o novo técnico do Vitória de Guimarães voltou a sublinhar o salto na carreira, proveniente do Moreirense.

"Obviamente que neste período preparatório temos bem delineados os objetivos desta época e que todos aqueles que são apaixonados, os vitorianos, têm em fazer uma época que tenham muitas alegrias. Estamos no arranque, mas, à partida, é neste momento que se conseguem algumas conquistas", disse.