Vitória de Guimarães arranca pré-época com 19 jogadores

O plantel do Vitória de Guimarães arrancou, esta segunda-feira, a pré-época 2019/20. Ivo Vieira, novo treinador do clube, contou com 19 atletas no primeiro dia de trabalho, com vários jogadores da equipa B integrados, num primeiro dia reservado a exames médicos.

Durante o dia, os jogadores realizaram avaliações físicas e funcionais, consultas de nutrição, dentária e de psicologia, que se prolongarão durante o dia de amanhã.

Tyler Boyd e Sacko estão ao serviço das respetivas seleções, e Pedro Henrique e Davidson vão apresentar-se mais tarde, por motivos pessoais, ausências autorizadas pela direção. O guarda-redes Jhonatan, reforço já oficializado a custo-zero, não esteve no grupo de trabalho, com a ausência a não ser especificada na nota no site oficial.

Assim sendo, o grupo que se apresentou, esta segunda-feira, é composto por Douglas, Miguel Oliveira, Miguel Silva, Florent, Rafa Soares, Victor Garcia, Venâncio, Wakaso, Tapsoba, Joseph, Musrati, André André, Blati Touré, João Teixeira, André Almeida, Rochinha, Welthon, Guedes e Ola John.

O Vitória vai disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, contra o AS Jeunesse Esch, do Luxemburgo, ou o FC Tobol Kostonay, do Cazaquistão.