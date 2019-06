Newcastle anuncia saída de Rafa Benítez

O Newcastle anunciou a saída de Rafael Benítez, em final de contrato com o clube do norte de Inglaterra. O técnico espanhol de 59 anos não chegou a acordo para a renovação de contrato com o emblema, segundo anunciou o clube no comunicado oficial.

"É com desilusão que anunciamos que o Rafael Benítez vai deixar o clube no final de contrato. Trabalhámos muito para conseguir renovar contrato a longo-prazo, mas tal não foi possível", pode ler-se.

O clube diz que ainda não tem sucessor definido, e deseja sorte para o futuro de Benítez. "Gostaríamos de agradecer ao Rafa pelos seus esforços nos últimos três anos".

Benítez chegou ao Newcastle no final da época 2015/16, e não evitou a despromoção ao Championship. O espanhol seguiu com o clube para a segunda divisão e regressou à Premier League na temporada seguinte. Conseguiu duas manutenções consecutivas, em épocas com pouco investimento no plantel por parte da direção, que estará na iminência de vender o clube.

O espanhol conta com um currículo de luxo, com uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Taça UEFA, e duas La Liga. No total, soma 13 troféus na carreira, com passagens pelo Valência, Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Nápoles e Real Madrid.