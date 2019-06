João Félix vai ser designado embaixador de Viseu, na quarta-feira.

O atleta viseense é recebido, às 19h00, pelo Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, numa sessão no Salão Nobre dos Paços do Concelho. No decorrer do ato público será atribuído a João Félix o estatuto de “Embaixador de Viseu”.

O jovem de 19 anos fez 20 golos e 11 assistências, esta época, em 43 jogos, pelo Benfica, e estará na iminência de trocar o clube encarnado pelo Atlético de Madrid, por 120 milhões de euros, tornando-o o quinto jogador mais caro da história do futebol.