Veloso lamenta retirada de Jonas. "Há poucos como ele"

António Veloso, antigo jogador do Benfica, considera uma má notícia o fim da carreira de Jonas, noticiada esta segunda-feira pelo jornal "Record".



"Jonas é um grande jogador, é pena as limitações físicas. É com algum desagrado que vemos a desistência de um atleta como o Jonas, porque há poucos como ele. Mais preocupado que os adeptos estará Jonas, que deixará de fazer o que mais gostava", disse, em declarações a Bola Branca.

De acordo com a publicação, Jonas já terá tomado a decisão de propor a Luís Filipe Vieira um acordo para a rescisão de contrato que só terminaria em junho do próximo ano. Na opinião de Veloso, são os problemas físicos que ditam o fim da carreira de um jogador que deixará a Luz com 137 golos apontados, em 183 jogos disputados.

"Não tem a ver com a idade, mas com os problemas físicos. Jogou pouco esta época, e limitado. Não é bom para ele, nem para a equipa, ter um atleta nessas competições", explica.

Ataque ao mercado e De Tomás aprovado

A confirmar-se o fim da carreira de Jonas, Veloso acredita que o Benfica saberá encontrar alternativas, também face à iminente saída de João Félix.



"Jonas não tem jogado e o Benfica resolveu os problemas com o Seferovic. Mas vão em busca de outro elemento, porque só um jogador não chega. Há castigos e lesões. É preciso mais do que um jogador para cada posição. O clube já deve estar preparado para ir à busca de outro elemento", diz.

Raúl De Tomás tem sido o nome mais falado para reforçar a frente de ataque encarnada. Veloso diz que o espanhol terá condições para ter sucesso. "É subjetivo dizer se é uma boa alternativa. Tem condições para singrar. Tendo qualidade e estando numa equipa como o Benfica, tem tudo para ter sucesso".