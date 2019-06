Orçamento de 2019 com excedente de 0,4% do PIB

Portugal registou um excedente orçamental de 0,4% do PIB até março, face ao défice de 1% no período homólogo, revela o Instituto Nacional de Estatística nesta segunda-feira.

Nos primeiros três meses do ano, o resultado é melhor do que a meta do Governo para o conjunto do ano, de um défice de 0,2%, segundo o INE.

De acordo com os dados divulgados, o saldo das Administrações Públicas, em contabilidade nacional (a que interessa a Bruxelas), foi positivo nos primeiros três meses do ano, situando-se em cerca de 178,5 milhões de euros – o que corresponde a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB). E que compara com o défice orçamental de 1% em igual período do ano passado.

O INE explica que, face ao trimestre homólogo, a receita total aumentou 6,2%, uma subida superior à registada na despesa total, de 2,6%, nos primeiros três meses do ano.