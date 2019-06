San Siro vai ser demolido, confirmam AC Milan e Inter de Milão

Depois dos rumores, a confirmação: o mítico estádio italiano Giuseppe Meazza, também conhecido como San Siro, vai ser demolido.

AC Milan e Inter terão chegado a acordo para construir um novo estádio nas proximidades.

O presidente do AC Milan, Paolo Scaroni, e o diretor-executivo do Inter de Milão, Alessandro Antonello, confirmaram a decisão, esta segunda-feira, em Lausanne: "Tudo segue em frente. Vamos fazer um novo San Siro juntos, perto do local onde está situado o estádio atualmente. O estádio será demolido e serão construídos prédios nesse local."



Com capacidade para cerca de 80 mil espectadores e propriedade da Câmara de Milão, o estádio, inaugurado em 1926, recebeu jogos do Mundial em 1934 e 1990, assim como quatro finais da Liga das Campeões, a última em 2016, disputada entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

O San Siro está também na história do Benfica. As águias disputaram ali e perderam a final da Liga dos Campeões, em 1965, contra o Inter de Milão.