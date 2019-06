Quincy Promes vai reforçar o Ajax

Quincy Promes vai assinar um contrato de cinco temporadas com o Ajax, avança a imprensa holandesa esta segunda-feira.

O extremo de 27 anos não impressionou no Sevilha, que quererá vender o internacional holandês. Promes deixou o Twente, em 2013/14, e rumou ao Spartak de Moscovo, que representou até ao início da última temporada.

No Ajax, Promes vai reencontrar Ten Hag, com quem trabalhou no Go Ahead Eagles, no seu primeiro trabalho como técnico principal.