Pedro Delgado naturaliza-se chinês

Pedro Delgado, internacional sub-21 português, naturalizou-se chinês, informou o seu clube, o Shandong Lunenge. O extremo tornou-se no primeiro jogador a fazê-lo sem qualquer ascendência no país, segundo avançam os jornais chineses.

Aos 22 anos de idade, o extremo esteve no Sporting entre 2016 e 2018, tendo somado 57 jogos pela equipa B dos leões. Antes, passou pelas escolas do Portimonense, antes de rumar ao Inter de Milão, entre 2013 e 2016. Esta época, assinou pelo Shandong, mas ainda não somou qualquer jogo pela equipa principal.

O atleta aparece identificado pelo nome chinês De'erjiaduo e como pertencendo à etnia Han, que compõe mais de 90% da população chinesa. Também o Beijing Guoan, clube que compete na Superliga chinesa, naturalizou, no ano passado, dois jogadores: Li Ke e Hou Yongyong. Contudo, Pedro Delgado será o primeiro jogador naturalizado que não tem ascendência chinesa.

A cidadania da China é baseada no princípio "jus sanguinis", direito de sangue, podendo ser reconhecida de acordo com a ascendência do indivíduo, o que torna o caso de Delgado uma raridade. O país asiático não reconhece a dupla cidadania.

Cidadania valoriza

A obtenção de nacionalidade chinesa deverá valorizar Pedro Delgado no mercado chinês. Segundo os regulamentos estipulados pela Associação Chinesa de Futebol, no onze inicial de cada equipa dos campeonatos chineses, podem alinhar, no máximo, três jogadores estrangeiros, o que protege os jogadores chineses da competição externa, valorizando-os.