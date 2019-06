Guedes assina pelo Vitória de Setúbal

O Vitória de Setúbal anunciou a contratação do avançado Hélder Guedes, num contrato válido por duas temporadas.

O ponta-de-lança de 32 anos vai voltar a vestir de verde e branco em Portugal, depois de ter deixado o Rio Ave, no final da temporada 2017/18.

O avançado assinou pelo Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, mas rescindiu pouco depois do início da temporada. Em janeiro, foi anunciado como reforço do Paços de Ferreira, na II Liga, mas rescindiu pouco depois, devido a uma lesão.

Ultrapassados os problemas físicos, Guedes volta à I Liga, depois de ter dfisputado quatro épocas no primeiro escalão: uma no Penafiel, em 2014/15, e três no Rio Ave. No total, soma 32 golos em 124 jogos na I Liga.