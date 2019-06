Jonas deve terminar carreira este verão

Jonas quer terminar carreira este verão, e vai regressar a Portugal para negociar com o Benfica a rescisão de contrato.



De acordo com o "Record", o avançado brasileiro pretende chegar a um acordo que lhe permita receber parte dos salários do último ano de contrato, que terminaria no final da próxima época, em junho de 2020.

Aos 35 anos de idade, Jonas tem sido importunado com várias lesões nas últimas temporadas, principalmente nas costas. O avançado fez 31 jogos esta época, um número inferior ao das últimas temporadas, e foi titular na I Liga em apenas ocasiões. Em todas as competições, apontou 15 golos.

Jonas chegou ao Benfica em 2014/15, a custo-zero, proveniente do Valência. No total, fez 137 golos em 183 jogos disputados com a camisola encarnada, e venceu nove troféus: quatro campeonatos, uma Taça de Portugal , duas Taças da Liga e duas Supertaças.