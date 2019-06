Mercado domina as manchetes

O mercado de transferências é o principal destaque das manchetes dos jornais desportivos nacionais desta segunda-feira.

O jornal "O Jogo" dá conta do interesse do FC Porto no médio Léa-Siliki, do Rennes, clube em que o clube também deverá recrutar o guarda-redes Koubek.

O Benfica teme que a transferência de De Ligt faça mexer o mercado europeu de defesas-centrais e faça aumentar o interesse em Rúben Dias, que conta com uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros. Águias querem renovar com o internacional português.

Já o "Record" escreve que Jonas estará próximo de terminar carreira. O brasileiro tinha mais um ano de contrato, mas deverá anunciar o fim da carreira, em breve.