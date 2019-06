Bruma vai para o Dragão

O FC Porto chegou a acordo com o RB Leipzig para a transferência de Bruma, num negócio que chega a 15 milhões de euros, valor oferecido pelo PSV.

O extremo, de 24 anos, tem mostrado preferência pelo regresso ao futebol português, pelo que as negociações estarão facilitadas.

Armindo Tué Na Bangna, conhecido por "Bruma" no uiverso do futebol é produto da formação do Sporting. Passou por Galatasary e Real Sociedad, antes de rumar à Budesliga, onde, em duas épocas, fez cerca de 60 jogos.