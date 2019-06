Vai ser proibido circular a pé na Ponte Luís I durante a noite de São João

A circulação a pé no tabuleiro superior da ponte Luiz I vai ser proibida entre as 20h00 deste domingo e as 06h00 de segunda-feira por motivos de segurança, informou a empresa de Metro do Porto.

Em comunicado, e tendo em conta os festejos da noite de São João, a empresa Metro do Porto “apela a que todas as pessoas que tencionem deslocar-se entre o Porto e Gaia através do tabuleiro superior da ponte Luiz I o façam antes das 20h00" pois, após esta, hora "o atravessamento pedonal será proibido por motivos de segurança”.

A interdição da ponte a peões por oito horas junta-se à proibição de circulação das composições de metro no canal específico do tabuleiro superior, neste caso por 10 dias, para reparação de um aparelho de dilatação da estrutura. Segundo a operadora de transportes, a avaria foi detetada no âmbito de trabalhos de manutenção corrente, tendo optado por interditar a circulação da Linha Amarela do metro naquela travessia do rio Douro "por forma a não agravar o problema".

Para garantir o serviço aos utentes, a empresa lançou um serviço vaivém de autocarros entre as estações da Linha Amarela do Jardim do Morro (em Vila Nova de Gaia) e São Bento (Porto), com uma frequência estimada de 10 minutos.

Durante o período de reparações na ponte, refere a Metro do Porto, a Linha Amarela opera normalmente em dois segmentos: do lado do Porto, entre as estações de São Bento e do Hospital de São João, com a oferta habitual (frequência de seis minutos), e do lado de Vila Nova de Gaia, entre as estações de Jardim do Morro e de Santo Ovídio, com uma frequência de 10 minutos.