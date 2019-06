António Capucho deve regressar ao PSD até ao início da campanha eleitoral. O prazo é estabelecido pelo próprio, em entrevista à Renascença.



“Daqui até às eleições é natural que aconteça, direi mais, daqui até ao início da campanha eleitoral, embora eu não seja candidato a nada, note-se”, diz.

As eleições a que Capucho se refere são as eleições legislastivas, agendadas para outubro.

Nestas declarações à Renascença, Capucho adianta ainda que, tenha ou não cartão de militante do partido, está ao lado do presidente do PSD.

“Sou apoiante do Dr. Rui Rio e o facto de estar dentro ou não estar filiado no partido não tem impedido que possa proporcionar os apoios que eventualmente ele necessite”, garante.

António Capucho, um dos fundadores do partido, foi expulso do PSD em fevereiro de 2014, durante a liderança de Pedro Passos Coelho. Capucho foi expulso depois de ter apresentado uma candidatura independente à Assembleia Municipal de Sintra, adversária à do partido, nas eleições autárquicas de 2013.

Já em 2018, Capucho admitia regressar à miltância no partido, mas acabou por não se concretizar.