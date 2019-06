​Papa apela a católicos que não encarem eucaristia como rotina

O Papa apela aos católicos que não encarem a eucaristia como rotina. Francisco falava este domingo em Roma, na oração do Ângelus, no dia de celebração da solenidade do Corpo de Deus.



“Acolhamos a eucaristia com gratidão e não de modo passivo ou rotineiro. Não nos devemos habituar à eucaristia e ir comungar por ser hábito, não! Cada vez que nos aproximarmos do altar para receber a eucaristia, na verdade, devemos renovar o nosso ‘Ámen’ ao Corpo de Cristo”, explica o Papa.

Francisco exortou ainda a que “quando o sacerdote diz "o Corpo de Cristo”, nós dizemos ‘Ámen’. Que seja um ‘Ámen’ que venha do coração, com convicção. É Jesus que me salvou e que vem dar-me a força para viver. É Jesus vivo!”.

Depois do Ângelus, o Papa lembrou ainda que foram beatificadas no sábado, em Madrid, 14 monjas da Ordem da Imaculada Conceição, conhecidas com concepcionistas.

Francisco diz que o martírio destas monjas de clausura é um convite para todos nós a sermos fortes e perseverantes, especialmente na hora da provação.

Há dois mosteiros desta ordem, fundada por uma portuguesa Santa Beatriz da Silva, situados em Campo Maior e em Viseu.