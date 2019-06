Copa América. Brasil devora o Peru e avança para os "quartos"

O Brasil goleou este sábado o Peru e está nos quartos de final da Copa América.

Em jogo realizado na Arena Corinthians, em São Paulo, a "canarinha" bateu os peruanos, por 5-0.

Os golos do Brasil foram apontados por Casemiro, aos 12 minutos, Roberto Firmino (19'), Everton (32'), Daniel Alves (54') e Willian (90').

No outro jogo do Grupo A, a Venezuela derrotou a Bolívia, por 3-1, e também garantiu uma vaga nos quartos de final da Copa América.

A Venezuela ganhou com um bis do avançado Darwin Machís e um golo de Martinez. A Bolívia reduziu por Justiniano.

O Brasil vence o Grupo A com sete pontos em três jogos, seguido da Venezuela com cinco pontos, do Peru com quatro e da Bolívia só com derrotas.

Para domingo, está agendada a última jornada do Grupo B. A alita Argentina defronta o Qatar e a já apurada Colômbia, de Carlos Queiroz e Oceano, joga com o Paraguai.