Trump continua a ponderar ação militar contra o Irão. "Uso da força está sempre em cima da mesa"

22 jun, 2019 - 19:56 • Redação com Lusa

Clima de tensão entre o Teerão e a Casa Branca aumentou desde que o Presidente norte-americano retirou o país do acordo nuclear com o Irão. Hoje, Donald Trump assegurou que os EUA serão “os melhores amigos” do Irão se este renunciar ao seu programa nuclear.