Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado reúnem em capítulo geral

A Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado vai reunir-se em capítulo geral, em Macedo de Cavaleiros, entre 23 e 29 de junho, com o lema “Do Coração Eucarístico para o Coração do mundo”.

No XVIII capítulo geral vão participar 32 Irmãs de Portugal, Angola, Brasil e Moçambique, países onde a Congregação está radicada.

Da agenda de trabalhos faz parte um tempo de avaliação do triénio precedente, mediante a apresentação e análise de vários relatórios referentes à missão da Congregação.

“Desta avaliação sairão propostas, coadjuvadas pela reflexão que as comunidades foram fazendo ao longo do ano, e serão apresentadas para concretização ao Governo-Geral. Este Capítulo terá também como missão o diálogo e tomadas de decisão sobre outros assuntos que dizem respeito à orgânica e à missão do Instituto”, informam as Irmãs em nota enviada à Renascença.

A Congregação tem atualmente 18 jovens em formação inicial, ou seja, em preparação para assumirem o carisma do instituto religioso, inspirado a Alzira da Conceição Sobrinho, no ano de 1916, e que seria concretizado na vida comunitária dos primeiros elementos, a partir de 1941.

Segundo a congregação religiosa, a sua característica principal no seio da Igreja “está expressa no seu lema “Adoremus in aeternum Sanctissimum Sacramentum”, que há de concretizar-se no amor, adoração e reparação a Jesus Sacramentado”.

As religiosas dedicam-se a “várias obras sociais, com incidência na educação, no apoio à juventude em risco e ao apoio à terceira idade”. A nível pastoral destaca-se o seu empenho “na pastoral catequética e litúrgica, bem como na dinamização do Movimento Eucarístico de Leigos, o qual partilha do seu carisma eucarístico”.

A Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado foi ereta canonicamente a 15 de Agosto de 1950, por D. Abílio Augusto Vaz das Neves, então Bispo da Diocese de Bragança-Miranda, e a 1 de Novembro de 1991 foi reconhecida como Instituto de Direito Pontifício.