Mestres da Soflusa anunciam três dias de greve em julho

Os mestres da Soflusa podem voltar à greve nos dias 8, 9 e 10 de julho. O pré-aviso de greve de 24 horas para esses três dias já foi entregue pelo Sindicato dos Transportes Fluviais e Costeiros, que representa os mestres.



Os mestres dizem-se “ofendidos e revoltados” com o Governo e administração da Transtejo/Soflusa na sequência da suspensão do prémio de chefia de 60 euros, negociado com o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes.

No dia 28 começa o processo negocial com todos os sindicatos representantes dos trabalhadores da empresa fluvial que garante a travessia entre Lisboa e o Barreiro. O objetivo é rever o acordo de empresa para 2030, abrangendo todos os trabalhadores e não apenas os mestres, que são responsáveis pela embarcação.