Jornalista acusa Trump, "um homem medonho", de a ter abusado sexualmente há 23 anos

Donald Trump foi acusado de agressão e abuso sexual a uma jornalista, conforme contou a própria, na "New York Magazine". "Fiz uma lista de homens medonhos na minha vida. Incluí o presidente - que me agrediu nos provadores da [loja] Bergdorf Goodman há 23 anos", escreveu E. Jean Carroll.

A ex-colunista da revista "Elle" conta que Trump, na altura empresário, lhe pediu um conselho sobre um presente a comprar para uma amiga. O agora presidente dos EUA teria escolhido um "'bodysuit' transparente" e pedido à jornalista para o provar para ele. Ela ter-lhe-ia respondido que ele é que devia experimentar, de acordo com o jornal britânico "The Guardian". Carroll alega que Trump a atacou quando chegaram aos provadores e que abusou sexualmente dela nos três minutos seguintes.

"Ele agarra os meus dois braços e empurra-me contra a parede uma segunda vez, e, quando me dou conta de quão grande ele é, ele segura-me contra a parede com o ombro e enfia a mão sob o meu casaco e puxa para baixo os meus 'collants'", descreve a jornalista. Numa "luta colossal", Trump teria aberto o fecho das calças e forçado os seus dedos na zona genital dela, além de empurrar o pénis "metade ou completamente" dentro dela. Carroll conseguiu libertar-se do agora presidente dos EUA - conta que abriu a porta do provador e fugiu.

Carroll recorda que a lista que fez é "dos 21 canalhas mais revoltantes" que já conheceu e apresenta a explicação para se queixar agora, passados 23 anos da alegada ocorrência, e não na altura:

"Receber ameaças de morte, ser retirada à força de casa, ser despedida, arrastada pela lama e juntar-me a 15 mulheres que divulgaram casos credíveis sobre o homem que agarrou, importunou, menosprezou, espancou, molestou e agrediu, apenas para o ver torcer, negar, ameaçar e atacá-las, não me parece nada divertido. Além disso, sou uma cobarde."

E. Jean Carroll é a 16.ª mulher que acusa Donald Trump de crimes de índole sexual. O presidente dos EUA não reagiu, mas, como com os outros casos, a Casa Branca desmentiu as alegações da jornalista.

Fonte oficial da presidência sublinhou que "esta é uma história completamente falsa e irrealista, surgida 25 anos depois de supostamente acontecer e foi criada simplesmente para fazer o presidente parecer mal".