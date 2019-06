Bottas lidera entrada de rompante da Mercedes em França

Valtteri Bottas foi o mais rápido do primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de França, oitava prova do Mundial de Fórmula 1, esta sexta-feira.

O piloto finlandês liderou a dupla da Mercedes, que voltou a dominar a dupla sessão de treinos, com um tempo de 1:30.937. Bottas deixou o companheiro de equipa, o britânico Lewis Hamilton, que ficou em segundo, a quase meio segundo de distância (0.424).



Os Ferrari continuam a fazer alas ao rival. O monegasco Charles Leclerc foi terceiro, a mais de seis décimas de Bottas, enquanto o alemão Sebastian Vettel foi quarto, a mais de sete décimas. Contudo, a grande surpresa foi o talentoso Lando Norris (McLaren), de apenas 19 anos, que fechou o "top-5", a quase um segundo de Bottas.

Os Renault e os Red Bull intercalaram: Norris ficou em quinto, o holandês Max Verstappen (Red Bull) foi sexto, o espanhol Carlos Sainz (McLaren) foi sétimo e o francês Pierre Gasly (Red Bull) oitavo. A outra face da moeda são os Williams, que continuam nos últimos lugares - George Russell foi 19.º e Robert Kubica foi 20.º.

No sábado, decorrem a terceira sessão de treinos livres e a qualificação. A corrida realiza-se no domingo, no Circuito Paul Ricard, perto de Marselha. Hamilton tentará consolidar a liderança do Mundial: o campeão do mundo soma 162 pontos, mais 29 que Bottas e 62 que Vettel.