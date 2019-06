Mãe de Salvio confirma saída eminente do Benfica

A mãe de Salvio confirmou a mudança eminente do extremo do Benfica para o Boca Juniores, esta sexta-feira, em entrevista ao diário argentino "Olé". O extremo argentino deverá voltar ao seu país por empréstimo.

"Toda a família tratou de o convencer a vir, somos uma família 'bostera' [adepta do Boca]. Quem mais contribuiu para isto foram o meu marido e a mulher do meu filho. Para mim, isto é como recomeçar do zero. Estou tão feliz como no dia em que o Salvio me contou que ia jogar na I Liga [argentina]. Nem estou em mim de tão contente. Vê-lo na televisão ou falar por telefone não é a mesma coisa, agora vou tê-lo, e aos meus netos, ao meu lado", regozijou Tota Salvio.

Já esta sexta-feira, o porta "TyC Sports" dava conta de que Salvio teria dito "sim" ao Boca Juniors. O "Olé" afina pelo mesmo diapasão, assegurando que o pouco que falta resolver - alguns detalhes e certas questões do contrato - não é nada que possa travar o regresso do internacional argentino ao país que o viu nascer.