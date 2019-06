Trabalhadores de limpeza do Hospital de São João em greve por aumento de subsídio

Os trabalhadores de limpeza do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, vão fazer uma greve de 48 horas, de terça a quarta-feira, para reivindicar um aumento do subsídio de alimentação, conforme anunciou o sindicato do setor, esta sexta-feira.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas (STAD) refere que os trabalhadores reivindicam um aumento de 1,85 euros para 3,50 euros por dia.

Durante os dois dias da greve, os profissionais vão concentrar-se à porta principal da unidade hospitalar, entre as 9h30 e as 12h30, pela "defesa dos seus direitos", de acordo com o comunicado do STAD. Esta é a segunda paralisação: em maio, os trabalhadores pararam três dias pelo mesmo motivo.

"Os trabalhadores lamentam ter de voltar à luta e o prejuízo que estas greves podem causar aos utentes do hospital", frisa o sindicato, explicando que, face à intransigência da empresa em negociar um subsídio de refeição "digno", os trabalhadores não têm outra hipótese.

O STAD salienta que, "pela enorme importância destes trabalhadores na higienização do hospital", esta greve dos trabalhadores de limpeza "criará grandes dificuldades no normal funcionamento" do São João.

O sindicato recorda que a greve estava originalmente agendada para os dias 23 e 24 de junho, coincidido com o feriado de São João, no Porto. Para evitar essa colisão, ficou decidido, em plenário, alterar as datas.