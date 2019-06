Frederico Morais nos oitavos de final do Rio Pro

O português Frederico Morais venceu, esta sexta-feira, a quinta bateria dos 16 avos de final do Rio Pro, prova do Circuito Mundial de Surf. O português derrotou um dos favoritos à vitória, o brasileiro Ítalo Ferreira.

Frederico Morais obteve uma pontuação de 13,27 nas duas melhores ondas (6,67 e 6,60), enquanto o adversário, que à entrada desta prova ocupava a terceira posição do "ranking" mundial, não foi além de 7,13 pontos (4,50 e 2,63).

O português fica à espera de conhecer o rival dos oitavos de final da prova, que decorre na Praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Frederico Morais participa no Rio na qualidade de suplente, ao beneficiar da ausência de surfistas lesionados, visto que este ano ficou fora do circuito principal. A intenção d surfista português é regressar à elite em 2020, através do circuito de qualificação.