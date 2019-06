Pedro Sousa nas meias-finais do Challenger de Blois

O tenista português Pedro Sousa alcançou, esta sexta-feira, as meias-finais do Challenger de Blois, em França, que se disputa em terra batida.

O número dois nacional, 122.º do "ranking" ATP e primeiro cabeça-de-série do torneio, derrotou o francês Tristan Lamasine, número 254 da hierarquia mundial, em dois "sets", por duplo 6-1, em 53 minutos.

Pedro Sousa vai disputar um lugar na final com o italiano Lorenzo Giustino, número 131 do mundo e terceiro cabeça-de-série do Chellenger francês. O encontro está marcado para sábado, a partir das 13h00.