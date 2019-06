Atalanta contrata Muriel ao Sevilha

A Atalanta anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Luis Muriel, em definitivo, ao Sevilha, que tinha emprestado o avançado à Fiorentina.

No site oficial, o clube italiano revelou que o internacional colombiano, de 28 anos, vai usar a camisola nove. "La Dea" não revelou, contudo, os detalhes do contrato de Muriel, nomeadamente a duração do vínculo.

Muriel estava no Sevilha desde o verão de 2017. Em época e meia, o avançado marcou 13 golos em 65 jogos. Em janeiro, foi emprestado à Fiorentina, tendo apontado nove golos em 23 jogos. Com a transferência para a Atalanta, Muriel mantém-se no futebol italiano, onde registou os melhores números desde que deixou a Colômbia. Além disso, tem a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões, para a qual a equipa de Gian Pero Gasperini se qualificou pela primeira vez na história.

O atacante devia participar na Copa América, por esta altura. No entanto, lesionou-se na estreia, na vitória (2-0) frente à Argentina, e foi dispensado da seleção treinada pelo português Carlos Queiroz.