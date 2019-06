Massara sucede a Leonardo como diretor desportivo do Milan

Frederic Massara é o novo diretor desportivo do AC Milan, conforme anunciou o clube, esta sexta-feira.

Massara, que trabalhou na Roma até ao início de junho, responderá diretamente a Paolo Maldini, que foi promovido a diretor técnico. O antigo avançado italiano, de 50 anos, sucede a Leonardo, que rumou ao PSG.

"Estamos muito felizes por podermos acolher o Frederic [Massara]. Graças à sua experiência, seriedade e profissionalismo, ele será uma mais-valia para o Milan e será por ele que vai passar boa parte da estratégia do clube", referiu Maldini, em declarações reproduzidas no site do Milan.