Leonel Pontes é o novo treinador dos sub-23 do Sporting

O Sporting confirmou, esta sexta-feira, que Leonel Pontes é o novo treinador da equipa de sub-23.

No site oficial, o clube informou que o treinador madeirense, de 46 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas. Pontes entra numa casa que lhe é familiar: trabalhou no Sporting durante 19 anos.

"Há metas muito bem definidas: criar uma equipa competitiva para ir ganhando as provas em que estamos inseridos ao mesmo tempo que promovemos jogadores desta equipa de forma a providenciarmos ferramentas mais exigentes para a alta competição. Queremos trazer jovens de 17 e 18 anos para que se possam mostrar na Liga Revelação ao mesmo tempo que têm a ambição de jogar na equipa principal, que é o grande objectivo desta competição", afirmou o técnico, em declarações reproduzidas no site do Sporting.



Leonel Pontes sucede a Alexandre Santos, que deixou os sub-23 leoninos para se juntar a Rui Almeida, nos franceses do Caen.