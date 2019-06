Salvio terá dito "sim" ao Boca Juniors

Eduardo Salvio terá aceitado a proposta do Boca Juniors para deixar o Benfica, segundo avança, esta sexta-feira, o portal argentino "TyC Sports".

De acordo com a referida fonte, o extremo argentino, de 28 anos, terá chegado a acordo com o Boca quanto aos números do contrato. Falta agora ao Boca negociar com o Benfica as condições da saída de Salvio.

O internacional argentino poderá deixar a Luz por empréstimo ou a título definitivo. Ainda segundo o "TyC Sports", os dirigentes do Boca estão confiantes de que o Benfica não será obstáculo à operação.

Detalhes de uma operação morosa



Salvio tem contrato com o Benfica até 2022, renovado esta época, em que marcou seis golos em 28 jogos. No dia 12 de junho, o diretor desportivo do Boca, Nicolás Burdisso, confirmou ao diário argentino "Olé" que tinha ido buscar Salvio a Lisboa e que este "não disse não", apesar de a operação não estar fácil, devido ao alto salário que o jogador aufere.

No dia 4 de junho, em declarações à rádio argentina "FM Espacio", Salvio revelou que recusara contactos do Boca, porque "não era o momento de voltar à Argentina" e queria ficar no Benfica. Dias depois, o extremo, de 28 anos, afirmou que o seu sonho é terminar a carreira no Benfica. "Estou onde quero estar e gostaria de acabar aqui a minha carreira. Todos sabem o amor que por este clube", referiu o extremo.

Esses entraves parecem estar ultrapassados e Salvio estará a fazer as malas para voltar à Argentina. Faltará o "sim" do Benfica.