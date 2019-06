​Um morto por afogamento na Praia da Costa Nova

Um banhista de 63 anos foi retirado do mar na Praia da Costa Nova, concelho de Ílhavo, em zona não vigiada, segundo fonte da Capitania do Porto de Aveiro e acabou por falecer.



O alerta foi dado por volta das 13h00 e a autoridade marítima fez deslocar para o local meios de socorro e da Polícia Marítima, nomeadamente uma lancha salva-vidas, uma mota de água e a viatura de nadadores-salvadores.

Acabou por ser a lancha salva-vidas a resgatar o banhista, residente na zona de Leiria, já inanimado, tendo sido confirmado o óbito.

De acordo com a Capitania do Porto de Aveiro o acidente deu-se junto ao molhe dos pescadores, na Costa Nova, sendo essa uma zona não vigiada e o alerta foi dado através do número de nacional de emergência.