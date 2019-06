Robertone no Sporting? "Se pagarem o que pedimos", diz presidente do Vélez

O presidente do Vélez Sarsfield aguarda por uma proposta com vista à transferência de Lucas Robertone.

O médio argentino, de 22 anos, tem sido associado ao Sporting. Contudo, em declarações exclusivas a Bola Branca, o presidente do Vélez, Sergio Rapisarda, garante que ainda não há oferta em cima da mesa.

"Não tenho nenhuma oferta do clube que fala [Sporting], dirigida ao Vélez Sarsfield. Não recebemos nada", garante o dirigente do clube argentino, que no entanto não põe de parte uma eventual venda de Robertone: "Se pagarem o que pedimos, encantados."

O valor que o Vélez pede "é privado" e dependerá, também, do valor que o Sporting ofereça. "Quando chegar a oferta, diremos o que achamos. E aí veremos se a venda acontece", refere Sergio Rapisarda.

Robertone é uma das estrelas do plantel do Vélez, pelo que, se quiser contratá-lo, o Sporting terá de ser generoso.

"Eu sei o que são os preços na Europa e é como tudo: quando se compra, quer pagar-se pouco, mas da nossa parte sabemos o jogador que estamos a vender. Primeiro, há que receber uma oferta de um clube e, depois, ela tem de seduzir-nos, para o vendermos", remata Rapisarda.