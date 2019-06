Bruma não vai ser jogador do FC Porto, na próxima época. Bola Branca sabe que o extremo do Leipzig vai rumar aos holandeses do PSV Eindhoven.

Ao que Bola Branca apurou junto do empresário, Cátio Baldé, o vice-campeão da Holanda antecipou-se ao FC Porto e aos russos do Spartak Moscovo e ofereceu 15 milhões de euros pelo internacional português.

Conforme revelara o representante do jogador, na véspera, o interesse do FC Porto em Bruma estava a esbarrar nas exigências do Leipzig, que pedia um valor mais alto do que aquele que os portistas davam. Ainda assim, Cátio Baldé preferia que o seu cliente rumasse ao Dragão. O desejo não foi atendido e Bruma está a caminho do PSV.

Com apenas 24 anos de idade, Armindo Tué Na Bangna, conhecido por Bruma, vai para a sua quarta experiência no estrangeiro, depois de já ter jogado no Galatasaray, da Turquia, Real Sociedad, de Espanha e Leipzig, da Alemanha. Depois de toda a formação realizada no Sporting, Bruma saiu em litígio com o clube de Alvalade em 2013, para os turcos.

Bruma esteve, agora, perto de regressar ao futebol português, por via do FC Porto, mas segue, ao invés, para a Eredivisie, onde vai jogar no PSV, após jogada de antecipação à concorrência por parte do clube holandês.