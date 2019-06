Fábio Coentrão pode juntar-se a Jorge Jesus no Flamengo

Fábio Coentrão pode reencontrar-se com Jorge Jesus no Flamengo, de acordo com a versão portuguesa do portal "Transfermarkt".

Segundo a referida fonte, o lateral-esquerdo português aceitou a última proposta do clube brasileiro, que é agora treinado por Jesus. O técnico português trabalhou com Coentrão no Benfica e no Sporting.

Caso se confirme, Coentrão assinará contrato válido até dezembro de 2021, ou seja, o equivalente a duas épocas e meia, no Brasil. A perspetiva de trabalhar com Jesus e de continuar a lutar por títulos, aos 31 anos, terá convencido o antigo jogador de Benfica, Sporting e Real Madrid.

O internacional português também teria recebido uma proposta do Rio Ave, clube que representou na época que agora termina, ainda que não para ser jogador. O emblema vilacondense teria proposto a Coentrão ocupar o posto de coordenador adjunto da formação.