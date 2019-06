Porto. São João com mais oferta e menos procura nos hotéis

Veja também:



O frio que se tem feito nos últimos dias está a afastar potenciais turistas do São João do Porto. “Este final de semana, por exemplo, a taxa de ocupação dos hotéis do Porto está a rondar os 77%, 80%”, afirma à Renascença o presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT).

Rodrigo Pinto de Barros garante, contudo, um “quadro positivo” para o Porto, até porque os turistas ainda podem prolongar a estadia.

“Comparativamente com o ano passado, estamos sensivelmente iguais, sendo que a oferta aumentou. O que os dados estatísticos mostram é que estamos um bocadinho abaixo em termos de ocupação, mas a oferta também é maior”, afirma o presidente da APHORT.

A festa continua a ser mais portuguesa do que estrangeira, com os portugueses a ocuparem o maior número das reservas. No plano estrangeiro, são os espanhóis e os brasileiros que mais visitam a cidade nesta altura do ano.

Jorge Palma e quase 20 minutos de foguetes

Para celebrar o São João, as ruas do Porto enchem-se de arraiais, sardinhas e concertos gratuitos, num programa que começa já neste fim de semana.

No sábado, dia 22, a atenção vira-se para os Aliados, onde Jorge Palma sobe ao palco da avenida para um concerto com convidados surpresa.

No domingo, o mesmo palco recebe pela primeira vez Marta Pereira da Costa. O concerto da guitarrista profissional de fado conta com dois convidados especiais: o coro Gospel Collective e o cantor portuense Bezegol.

Depois da meia-noite, é a vez de João Gil se apresentar Aliados, acompanhado pela Ala dos Namorados, por Ana Bacalhau, Carlão, João Pedro Pais e Tim.

Este ano, o tradicional espetáculo de fogo de artifício na Ribeira vai durar quase 20 minutos e conta com mais de 150 mil disparos pirotécnicos, lançados a partir da Ponte Luiz I e de várias plataformas no rio Douro.

Mas, para celebrar a festa são joanina não é preciso ficar pelas ruas típicas do Porto. A Casa das Artes e o Hard Club Porto também vão organizar um arraial para festejar os santos populares.