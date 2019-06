Reitores defendem extensão de apoios sociais a 30% dos estudantes

A quatro meses das eleições legislativas, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas lançou uma agenda política para a promoção do ensino superior, e na próxima semana vai apresentar estas ideias aos partidos com assento parlamentar.

Os reitores querem que os partidos assumam nos programas eleitorais algumas medidas que consideram essenciais para promover o ensino superior, a começar pela ação social escolar. Já se sabe que 40% dos alunos que abandonam a universidade o fazem por razões financeiras, e o CRUP quer estender a ação social escolar aos estudantes cujas famílias tenham rendimento anual per capita de 8.890 euros, para chegar assim a 30% dos estudantes, mais 10% do que atualmente.

“É preciso aumentar os valores. Nós temos como referencial o salário mínimo, e por outro defendemos a criação de escalões diferenciados”, refere Fontainha Fernandes, presidente do Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas.

No documento que vai ser entregue aos partidos os reitores defendem ainda o aumento do montante da bolsa mínima para valores entre os 1.200 e os 1.500 euros, atualmente o valor mínimo é de 1.064 euros.

Outra das questões essências para captar mais estudantes é o alojamento, e os reitores querem ver reforçados os apoios sociais indiretos que passam pela concretização do plano de alojamento que foi apresentado pelo Governo. Fontainha Fernandes diz que “é um processo muito demorado, e que não vai ter efeitos a curto prazo, as instituições estão a deparar-se com muitas dificuldades”.

Neste caderno de encargos os reitores pedem ainda aos partidos medidas claras quanto ao financiamento, concordam com a redução do valor das propinas, mas querem ser compensados “é uma questão que os partidos devem especificar nos seus programas. Se o caminho a seguir for o da redução das propinas, então os orçamentos devem ser compensados porque já estamos no limite”, desabafa o presidente do CRUP.

O conselho de reitores das universidades tem tido uma resposta positiva por parte de todos os partidos com assento parlamentar. Os encontros estão marcados para a próxima semana.