Luís Castro e a "perseguição" a Paulo Fonseca. "Talvez o meu futuro também seja em Itália"

Luís Castro brincou com o facto de suceder a Paulo Fonseca pela segunda vez na carreira, na apresentação como treinador do Shakhtar Donetsk, esta sexta-feira.

O ex-treinador do Vitória de Guimarães assumiu o comando técnico do tricampeão ucraniano face à saída de Paulo Fonseca para a AS Roma. Sucessão, ainda que algo diferente, que já tinha acontecido no FC Porto, em 2013/14.

"Senti o dever, após chegar a acordo com o Shakhtar, por respeito pelo que o Paulo fez no Shakhtar e pela amizade que temos. Eu já tinha substituído o Paulo no FC Porto, substituí agora no Shakhtar, mas num contexto diferente. Agora talvez o meu futuro também seja em itália. Vou atrás do Paulo", brincou o técnico português.



As parecenças entre os estilos de jogo de Castro e Fonseca são evidentes, mas o novo treinador do Shakhtar frisou que "há especificidades que podem divergir um pouco".

Luís Castro revelou que "era quase impossível continuar mais um ano no Vitória de Guimarães, porque as solitações do mercado estavam a acontecer", e que escolheu o Shakhtar de entre "várias opções". Até agora, não se arrependeu:

"Quando mudamos de país, todos os nossos sentidos são potenciados. Vivemos muito das sensações que temos. Sou um treinador emocional, gosto de me ligar às pessoas. Do pouco que até agora vi do Shakhtar, senti uma energia muito positiva, uma organização muito profissional, todas as pessoas a quererem dar o melhor de si. Sinto claramente que foi a opção certa."

Mais conquistas, os jogadores e um motivo de tristeza



Paulo Fonseca conquistou sete troféus em três épocas e Luís Castro não quer defraudar as expectativas.

"O mais importante é respeitarmos todos os adversários, motivarmo-nos, preparar bem a equipa, jogarmos bem e conseguirmos resultados, para conseguir chegar ao título. Na Liga dos Campeões, temos sempre como objetivo tentar passar a fase de grupos. A nossa ideia de jogo irá privilegiar o desenvolvimento individual dos jogadores e espero que essa aliança da individualidades com o coletivo nos leve a vitórias e que essas vitórias nos tragam títulos", sublinhou.

Sobre o plantel, Luís Castro assumiu que "gostaria de contar com todos", mas está habituado à lei do mercado: "Sabemos que poderão entrar e sair jogadores. Sabemos que os jogadores do Shakhtar têm grande visibilidade na Europa. A administração saberá responder à agressividade e competitividade no mercado. A confiança jamais me abandonará se faltar este ou aquele jogador, mas claro que preferia ter todos para podermos atingir os objetivos que temos esta época."

Por fim, um tema político. Devido à guerra na Crimeia, o Shakhtar não pode usar o seu estádio, em Donetsk, situação para a qual Luís Castro olha "com tristeza".

"Mas a vida é isto. Temos de deixar todos os que gostam de nós satisfeitos e felizes. Essa também uma motivação que nós temos. Que todos os que gostam sintam que fazemos tudo por eles", salientou.

Luís Castro assinou contrato com o Shakhtar Donetsk válido para as próximas três temporadas.