Calendário do campeonato definido a 5 de julho

A Liga Portugal marcou o sorteio do calendário do campeonato para o dia 5 de julho, sexta-feira, às 21h00.

Em comunicado, o organismo que tutela as ligas profissionais de futebol detalhou que o "Kick-Off" da épcoa 2019/20 decorrerá no Palácio da Bolsa. Além do sorteio da I Liga, da II Liga e da Taça da Liga, terá lugar a entrega dos prémios oficiais da Liga Portugal da época que agora finda.

As competições profissionais em Portugal arrancam a 4 de agosto, um domingo, no Estádio do Algarve, com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, entre Benfica, campeão nacional, e Sporting, vencedor da Taça de Portugal.