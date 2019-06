Boavista garante lateral paraguaio por empréstimo

O Boavista garantiu a contratação de Walter Clar, lateral-esquerdo paraguaio, cedido pelo Sol de América.

No Facebook, o clube axadrezado revelou que o defesa, de 24 anos, chega por empréstimo de uma época, mas com opção por mais três em definitivo. Em 2019, Walter leva quatro golos marcados em 23 jogos.

"Estou muito feliz por poder jogar na Europa e poder assinar contrato com um grande clube como o Boavista. Já estou pronto para dar o meu melhor e lograr todas as conquistas com o Boavista", afirmou o lateral, num vídeo publicado no Facebook do Boavista.