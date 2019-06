Conferência inédita em Lisboa. Jovens debatem temas emergentes com políticos

Lisboa é, neste fim-de-semana, palco da conferência mundial de ministros da Juventude, uma iniciativa que junta governantes e jovens de mais de 100 delegações. Segundo o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, há dois objetivos essenciais associados ao evento.

“O primeiro, ter os jovens como parte integrante, a darem o seu contributo para o cumprimento da Agenda 2030 e para estes 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por outro lado, também perceber como é que o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável contribui para uma melhor vida, para uma melhor integração, para um maior respeito dos direitos da juventude”, aponta na Renascença.

Dentre os 17 Objetivos, João Paulo Rebelo destaca as questões da educação, das alterações climáticas, mas também do trabalho digno e do crescimento económico. É absolutamente fundamental o trabalho para os jovens, para a sua emancipação”, defende.

A conferência começa nesta sexta-feira e decorre até domingo. No final dos três dias, deverá ser produzida uma “declaração política, mas partilhada entre ministros e jovens”.

“Mais do que ouvir os jovens, é trazer os jovens à mesa das decisões”, sublinha o secretário de Estado no programa As Três da Manhã.