Jorge Simão: "Yusupha tem capacidade para jogar num grande"

Jorge Simão considera que Yusupha seria um bom reforço para o Benfica. O interesse dos encarnados é notícia do jornal "O Jogo", esta sexta-feira, e o antigo treinador do avançado no Boavista, não tem dúvidas de que o gambiano "tem capacidade para jogar num grande".

"É um jogador diferenciado, tecnicamente. E com uma capacidade de explosão e definição também diferenciadas em relação à media. Encaixaria, claramente, numa equipa com nível competitivo superior. Se me perguntar se jogaria no Benfica, isso não consigo responder porque depende do que vão querer para a carreira do Yusupha mas que tem capacidade para jogar num grande, tem. Sem problemas físicos, pode explodir na nova época", referiu, em entrevista à Renascença.

Yusupha, de 25 anos, marcou quatro golos, em 11 jogos que realizou no Boavista, na época passada. Uma temporada condicionada por problemas no joelho direito. Aliás, os problemas físicos têm marcado a carreira do avançado. No início desta temporada, Yusupha tinha contrato assinado pelo Stade Reims, de França, mas reprovou nos exames médicos e regressou ao Bessa.

Mesmo assim, depois do Stade de Reims, surgiram outros clubes interessados na contratação do jogador, falando-se, agora, do Benfica mas também do Sporting e do Braga.

Helton Leite impressiona



Nestas declarações a Bola Branca, Jorge Simão revela que Helton Leite - guarda-redes que o Benfica mantém “em carteira” até que se perceba a dimensão da lesão de que recupera – o impressionou na sua passagem pelo Boavista.



"Foi uma agradável surpresa para mim. Após muito estudo e informações cruzadas, decidimos pela contratação do Helton. Não estava a jogar no clube anterior (São Caetano) e aqui, rapidamente, assegurou a posição na baliza do Boavista. E deslumbrou pela agilidade que tem, tendo em conta a altura e peso", atirou.

Jorge Simão vai treinar na Arábia Saudita

Após a saída do Boavista, Jorge Simão vai, agora, regressar ao ativo e para embarcar na sua primeira experiência fora de Portugal. O jovem treinador português, de 42 anos, vai orientar o Al-Fayha, da Arábia Saudita e reforçar o contingente luso no médio oriente.

"Estou entusiasmado, será a minha primeira experiência fora de Portugal. Cheguei a um ponto onde achei que era importante internacionalizar a minha carreira. A escolha foi consciente e deliberada, em Portugal o universo de clubes é limitado. Queria mesmo dar este passo. Pensava nisso desde que saí do Boavista", concluiu.

No campeonato da Arábia Saudita, Jorge Simão irá defrontar outros técnicos portugueses como Rui Vitória e Paulo Sérgio.